Только один режиссер в истории получил «Оскар» за свой единственный фильм — ремейк десятилетия спустя снял Стивен Спилберг

Еще с самого основания премии «Оскар» стать ее номинантом считалось огромной честью и делом довольно нелегким — учитывая то, что создателям того или иного фильма в любом случае приходится тратить несколько десятков миллионов долларов на пиар-кампанию проекта для того, чтобы его заметили в Киноакадемии.

Тем не менее, попасть в какие-то категории оказывается легче, а вот другие принципиально не рассматривают новичков в киноиндустрии — как, например, номинация на лучшего режиссера.

Даже такие великие мастера своего дела как Мартин Скорсезе или Стивен Спилберг были вынуждены ждать годами, чтобы получить заветную статуэтку — и только одному режиссеру удалось завоевать награду за свой первый и последний фильм.

Джером Роббинс — единственный обладатель «Оскара» за свой дебютный фильм

Признанный американский хореограф никогда особо и не задумывался о карьере режиссера, а свой единственный и очень даже успешный фильм снял фактически случайно. В индустрии Роббинс был известен прежде всего как танцор и хореограф, который принимал участие в огромном количестве хитовых постановок на Бродвее начиная с 1930-х и заканчивая 1980-ми годами.

В какой-то момент Роббинс согласился поучаствовать в разработке киноверсии бродвейского мюзикла «Вестсайдская история» — дошло до того, что хореограф руководил всем процессом в качестве режиссера наравне с Робертом Уайзом, на тот момент куда более опытным филммейкером.

Киноадаптация, несмотря на довольно хаотичный съемочный процесс, стала настоящим хитом, собрав 44 миллиона долларов при бюджете в 6 миллионов. Дальше было только лучше — «Вестсайдская история» выиграла во всех своих 11 номинациях, получив статуэтки в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру (в последней категории номинированы были и Роббинс, и Уайз).

Кроме того, фильм принес Роббинсу особенный почетный «Оскар» за достижения в области кинохореографии. После колоссального успеха «Вестсайдской истории» Роббинс не снял ни одного фильма.

Спустя 60 лет ремейк «Вестсайдской истории» снял Стивен Спилберг

В отличие от оригинала, более современная киноверсия Спилберга не во всем была успешна — фильм провалился в прокате, заработав всего лишь 76 миллионов долларов с бюджетом в 100 миллионов.

Во всем остальном, однако, дела шли получше — «Вестсайдская история» получила хвалебные отзывы от критиков, многие из которых оценили ее даже выше оригинального фильма, а затем получила семь номинаций на «Оскар».

Кстати, в истории кино найдется немало фильмов, снятых по мотивам успешных бродвейских мюзиклов — о лучших из таких мы уже рассказывали в этой подборке.