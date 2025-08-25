Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Только один писатель смог переплюнуть Стивена Кинга в описании ужасов — с этим согласен и сам Кинг

Только один писатель смог переплюнуть Стивена Кинга в описании ужасов — с этим согласен и сам Кинг

25 августа 2025 12:17
Только один писатель смог переплюнуть Стивена Кинга в описании ужасов — с этим согласен и сам Кинг

Писатель-фантаст, помимо всего прочего, создал еще и множество фильмов из 90-х, о которых вы наверняка слышали.

Кто бы что ни говорил, Стивен Кинг определенно точно является рекордсменом по части проданных романов и снятых кино- и телеэкранизаций, а потому его можно считать чуть ли не самым успешным хоррор-писателем современности, с которым вряд ли сравнится большинство его коллег по литературному цеху.

Помимо всего прочего, Кинг вывел жанр хоррора на новый уровень, сделав ужастик более «физическим» и тем самым позволив современным режиссерам снимать те сцены, которые раньше казались просто непригодными для кинокамеры. Тем не менее, писатель не считает, что именно он зашел настолько далеко — и в этом отношении отдает должное другому.

Только Клайв Баркер смог переплюнуть Стивена Кинга по части описания физического насилия (по мнению самого Кинга)

Только один писатель смог переплюнуть Стивена Кинга в описании ужасов — с этим согласен и сам Кинг

Об этом сам писатель рассказал в одном из интервью, отвечая на вопрос, считает ли он сам себя своего рода первооткрывателем в отношении более детального и откровенного изображения хоррор-сцен в кино.

Так, Кинг ответил, что в какой-то степени это и правда его заслуга, но большего в этом плане все равно добились те, кто стал развивать жанр хоррора намного позднее — например, Клайв Баркер.

Что еще интереснее, сам Баркер уже давно в курсе, что его работа нашла восхищение и со стороны самого Стивена Кинга — одно из первых изданий его «Кинг крови». вышедших в 1984-1986 годах, содержало цитату Кинга: «Я видел будущее хоррора, и его имя — Клайв Баркер».

Клайв Баркер известен в том числе и как режиссер

Только один писатель смог переплюнуть Стивена Кинга в описании ужасов — с этим согласен и сам Кинг

Начинавший свою карьеру как драматург и поначалу ставивший спектакли в театре, Баркер открыл для себя жанр хоррора только несколько лет спустя и со временем, как и Кинг, стал любимцев самых крупных киностудий в Голливуде. Впоследствии Баркер снял такие фильмы как «Восставший из ада», «Кэндимен» и «Ночной народ».

Тем не менее, очевидных сходств между Кингом и Баркером с точки зрения стиля повествования искать точно не стоит — оба, несмотря на их общую любовь к жанру, который и сделал их популярными, пошли совершенно разными путями и могут похвастаться собственным видением той или иной хоррор-истории.

К слову, грядущая экранизация Стивена Кинга тоже станет чем-то очень пугающим и не предназначенным для слабонервных — о том, что говорят критики о предстоящей «Долгой прогулке», можно почитать здесь.

Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press, кадр из фильма «Оно» (2017), Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Тетушка Глэдис кого-то напоминает: в новом хорроре «Орудия» чествуют не только Кинга — эту отсылку к «Друзьям» поймут лишь фанаты Тетушка Глэдис кого-то напоминает: в новом хорроре «Орудия» чествуют не только Кинга — эту отсылку к «Друзьям» поймут лишь фанаты Читать дальше 26 августа 2025
Люмос в подъезде, Репаро для айфона — 10 самых полезных заклинаний из «Гарри Поттера», которые облегчили бы взрослую жизнь Люмос в подъезде, Репаро для айфона — 10 самых полезных заклинаний из «Гарри Поттера», которые облегчили бы взрослую жизнь Читать дальше 26 августа 2025
Тим Бертон никогда не устанет пересматривать эти два фильма — фанаты хоррор-режиссера такому выбору удивятся Тим Бертон никогда не устанет пересматривать эти два фильма — фанаты хоррор-режиссера такому выбору удивятся Читать дальше 25 августа 2025
Очки Нео и Морфеуса — это не просто мода: объясняем, зачем они нужны в «Матрице» Очки Нео и Морфеуса — это не просто мода: объясняем, зачем они нужны в «Матрице» Читать дальше 25 августа 2025
Дороже «Мстителей» и «Пиратов», но всего 7 из 10: самый затратный фильм в истории оказался пустышкой Дороже «Мстителей» и «Пиратов», но всего 7 из 10: самый затратный фильм в истории оказался пустышкой Читать дальше 25 августа 2025
Дэвид Линч рыдал над этими двумя фильмами — для работы над одним из них режиссер «заколлабился» с Disney Дэвид Линч рыдал над этими двумя фильмами — для работы над одним из них режиссер «заколлабился» с Disney Читать дальше 25 августа 2025
«Думал, он меня пристрелит»: легендарная сцена с бургером в «Криминальное чтиво» попала случайно — из-за дерзкой выходки Л. Джексона «Думал, он меня пристрелит»: легендарная сцена с бургером в «Криминальное чтиво» попала случайно — из-за дерзкой выходки Л. Джексона Читать дальше 25 августа 2025
Из пятого «Индианы Джонса» почти убрали одного из ключевых персонажей — все разрешилось чуть ли не в последнюю минуту Из пятого «Индианы Джонса» почти убрали одного из ключевых персонажей — все разрешилось чуть ли не в последнюю минуту Читать дальше 25 августа 2025
Квентин Тарантино рассказал, что может стать его следующим фильмом — над проектом он уже вовсю работает Квентин Тарантино рассказал, что может стать его следующим фильмом — над проектом он уже вовсю работает Читать дальше 25 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше