Только один писатель смог переплюнуть Стивена Кинга в описании ужасов — с этим согласен и сам Кинг

Писатель-фантаст, помимо всего прочего, создал еще и множество фильмов из 90-х, о которых вы наверняка слышали.

Кто бы что ни говорил, Стивен Кинг определенно точно является рекордсменом по части проданных романов и снятых кино- и телеэкранизаций, а потому его можно считать чуть ли не самым успешным хоррор-писателем современности, с которым вряд ли сравнится большинство его коллег по литературному цеху.

Помимо всего прочего, Кинг вывел жанр хоррора на новый уровень, сделав ужастик более «физическим» и тем самым позволив современным режиссерам снимать те сцены, которые раньше казались просто непригодными для кинокамеры. Тем не менее, писатель не считает, что именно он зашел настолько далеко — и в этом отношении отдает должное другому.

Только Клайв Баркер смог переплюнуть Стивена Кинга по части описания физического насилия (по мнению самого Кинга)

Об этом сам писатель рассказал в одном из интервью, отвечая на вопрос, считает ли он сам себя своего рода первооткрывателем в отношении более детального и откровенного изображения хоррор-сцен в кино.

Так, Кинг ответил, что в какой-то степени это и правда его заслуга, но большего в этом плане все равно добились те, кто стал развивать жанр хоррора намного позднее — например, Клайв Баркер.

Что еще интереснее, сам Баркер уже давно в курсе, что его работа нашла восхищение и со стороны самого Стивена Кинга — одно из первых изданий его «Кинг крови». вышедших в 1984-1986 годах, содержало цитату Кинга: «Я видел будущее хоррора, и его имя — Клайв Баркер».

Клайв Баркер известен в том числе и как режиссер

Начинавший свою карьеру как драматург и поначалу ставивший спектакли в театре, Баркер открыл для себя жанр хоррора только несколько лет спустя и со временем, как и Кинг, стал любимцев самых крупных киностудий в Голливуде. Впоследствии Баркер снял такие фильмы как «Восставший из ада», «Кэндимен» и «Ночной народ».

Тем не менее, очевидных сходств между Кингом и Баркером с точки зрения стиля повествования искать точно не стоит — оба, несмотря на их общую любовь к жанру, который и сделал их популярными, пошли совершенно разными путями и могут похвастаться собственным видением той или иной хоррор-истории.

