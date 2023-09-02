Только один недостаток: что англичан бесит в советских «Десяти негритятах»

Роман королевы детективов Агаты Кристи «10 негритят» экранизировали целую дюжину раз. Но лучшим фильмом с максимальным количеством попаданий английские зрители назвали именно советскую картину Станислава Говорухина, вышедшую на экраны в 1987 году. Несмотря на то, что актеры играют на русском языке, по признанию критиков, все они превосходно сыграли англичан.

Автор Дзен-канала Александр Седов перевел одну из рецензий, написанную жительницей Великобритании и большой поклонницей Агаты Кристи. Он отметила, что Станиславу Говорухину идеально удалось создать атмосферу романа, четко подметить все основные маяки и снять по-настоящему выдающийся фильм, который дополнила потрясающая операторская работа и несравненная актерская игра.

Только одна сцена вызвала недовольство англичанки. Ей не понравилось, что во всех экранизациях Вера в абсолютно одинаковое время берет свою одежду, и Говорухин тоже повторил этот эпизод. В остальном поклонница детективов осталась очарована советским фильмом.