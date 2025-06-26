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Только один фильм вдохновил «боевиковую» карьеру Джейсона Стэйтема — спустя десятилетия картина считается лучшим фильмом о боевых искусствах

26 июня 2025 12:19
Кадр из фильма «Мастер»

Последний проект с участием Брюса Ли сняли за копейки, а обернулось все впечатляющим коммерческим успехом.

Сейчас звезда всевозможных боевиков и триллеров Джейсон Стэйтем наверняка вдохновляет немало начинающих актеров, стремящихся к таким же высотам, но когда-то будущую карьеру актера предопределил всего лишь один, и очень эпичный фильм. Вышедшая еще в 1973 году, кинолента стала последним и, пожалуй, лучшим проектом в карьере Брюса Ли, смерть которого потрясла весь мир буквально за месяц до премьеры фильма в кинотеатрах.

Джейсон Стэйтем не устает пересматривать «Выход дракона»

Кадр из фильма «Выход дракона»

Сам актер когда-то признавался, что «Выход дракона» входит в его личный список любимых кинолент и занимает в нем особое место — все потому, что именно благодаря ему Стэйтем решился начать путь одной из главных современных звезд боевиков.

По словам актера, «Выход дракона» он смотрел бесчисленное количество раз, и это наверняка касается не только его одного — так, Стэйтем уверен, что его коллеги, снимающиеся в триллерах и боевиках, тоже были в полном восторге и не понимали, как Брюс Ли может быть настолько талантливым и уникальным.

«Выход дракона» — один из самых коммерчески успешных фильмов в истории

Вышедший на экраны спустя месяц после загадочной смерти Ли в возрасте 32 лет, фильм стал способом для многих поклонников актера почтить его память, а потому «Выход дракона» имел невероятный успех в кинопрокате.

С бюджетом в 850 тысяч долларов создатели вряд ли рассчитывали на что-то грандиозное, однако именно оно и случилось — картина в итоге собрала 400 миллионов долларов, что по современным оценкам преодолело бы отметку в 2 миллиарда долларов. «Выход дракона» и по сей день считается величайшим фильмом о боевых искусствах и в целом одним из лучших фильмов в истории кино.

Между тем Брюс Ли стал далеко не единственным актером, трагически погибшим во время съемок — о нем и других похожих и пугающих случаях мы уже рассказывали здесь.

Фото: Кадр из фильма «Мастер»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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