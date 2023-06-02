Только образованные люди знают значение слова «богадельня»: это совсем не то, что думаете

Каждый человек по умолчанию считает себя умным и грамотным. Будем честными, во взрослом возрасте складывать слова в более-менее грамматически правильные предложения способен даже самый заядлый двоечник.

Однако век живи — век учись. Ведь порой простые слова из обихода, которые мы употребляем годами, преподносят сюрпризы и на деле имеют совсем другое значение, чем мы привыкли в них вкладывать. Канонический пример роковой ошибки зазнаек — слово «богадельня». Любой россиянин хоть раз его употреблял. И почти любой ошибался. Проверьте свои чертоги разума. Что означает это простое русское словцо? И как вы его писали? Зуб даем — через «о». Так что оно значит? Что-то негативное, неприятное, какой-то публичный дом или дом, где творят бесчинства?

А вот и нет. Богадельня — это на самом деле заведение. Но там не содержат женщин с низкой социальной ответственностью. Богадельня — заведение для содержания больных и немощных людей, которые не способны о себе позаботиться. Знали? Поздравляем, вы действительно грамотный человек.