Только неучи постоянно говорят и пишут эти два слова: проверьте себя

Сами того не замечая, люди часто используют в повседневной речи канцеляриты. Кажется, будто они придают словам дополнительный вес и делают фразу более официальной. Но есть среди них два слова, которые показывают, что тот, кто их произносит, человек не деловой, а безграмотный.

Речь идет о таких словах, как «относительно» и «касаемо». Ученые не могут дать точный ответ на вопрос, к какой части речи относятся эти синонимы. В словарях они указаны как просторечия.

Предложения с данными словами получаются нескладными, поэтому их лучше заменить на устаревший предлог, употребление которого не будет являться ошибкой. И этот предлог — «касательно».

А есть вариант еще лучше. В русском языке существует конструкция «что касается», которая помогает четко изложить свою мысль и остаться при этом грамотным человеком.