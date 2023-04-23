Только настоящий эрудит сможет пройти этот тест на правильное употребление слов

Как часто, желая произвести впечатление на собеседника, мы используем в своей речи “умные” слова? Наверняка у каждого из нас в жизни бывали ситуации, когда хотелось казаться образованнее и осведомленнее в самых разных сферах науки, на деле же получалось ровно наоборот. Довольно часто мы употребляем слова, совершенно не задумываясь над их истинным смыслом. Исследователи даже составили специальный словарик, в который сошли слова, которые чаще всего используются не по назначению. Настоящим лидером стало слово “одиозный”. Большинство людей, слыша его, вспоминают прилагательные вроде “грандиозный”, и искренне считают, что “одиозный” - это примерно то же самое. Нередко можно услышать его в качестве комплимента. Люди, которые употребляют это слово в таком значении, очень удивились бы, если б узнали, что на самом деле “одиозный” происходит от латинского odiosus, что означает “неприятный” или даже “противный”. Поэтому перед тем, как произнести малознакомое, но звучное слово, лучше лишний раз проверить его значение в словаре.

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