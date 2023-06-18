Тест: только настоящие фанаты Селезневой угадают эти фильмы по кадрам

Имя Натальи Селезневой хорошо знакомо поклонникам советского кинематографа. Очаровательная актриса с огромными, выразительными глазами и нежной улыбкой в свое время завоевала сердца зрителей всего СССР. Коренная москвичка, она появилась на свет в семье творческих людей. Отец Натальи был фотожурналистом, а мама - художником. Неизвестно, какую профессию выбрала бы для себя Селезнева, став взрослой, если бы ее жизненный путь не предопределил случай. Однажды во время прогулки - Наташе было тогда всего шесть лет - ее заметил режиссер спектакля “30 сребреников” в Театре Советской Армии и пригласил на одну из главных ролей. В интервью актриса вспоминала, что тогда на улице прошел дождь. Она шла по тротуару, ела мороженое, перепрыгивала через лужи, а там, где поток воды не смыл нарисованные мелом классики, скакала по ним. В этот момент ее и заметили. После окончания школы Наталья поступила в Театральное училище имени Щукина и планировала стать драматической артисткой, однако педагоги быстро поняли, что ее жанр - комедия. Действительно, именно благодаря ролям в комедийных фильмах Гайдая Наталья Селезнева и стала известной.

Тем не менее, помимо комедийных, в творческой биографии Селезневой были разные роли. Проверьте, насколько хорошо вы их помните, ответив на вопросы теста.