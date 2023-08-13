Только настоящие эрудиты смогут ответить на все вопросы теста

Войти в историю как автор нового изобретения - почетно и достойно уважения. Правда, иногда вслед за взлетом следует падение. В мировой истории можно найти немало примеров того, как изобретения погубили своих же создателей. В самом прямом смысле слова. Например, поучителен случай, произошедший с медником Периллом, жившим в VI веке до нашей эры. Эксклюзивно для сицилийского тирана Фалариса он изобрел медного быка - жестокое орудие пытки. Несчастного помещали внутрь сделанного из меди животного и поджаривали на медленном огне. По злой иронии судьбы, после того как Перилл провел перед Фаларисом питчинг своего нового изобретения, правитель решил устроить тест-драйв с его же участием. Перилла засунули внутрь агрегата, и, по одной из версий, он погиб прямо там, по другой - немного позже, когда Фаларис приказал сбросить горе-изобретателя со скалы. История умалчивает о том, почему правитель так поступил и остался ли доволен новинкой. К счастью, в мировой истории куда больше вдохновляющих историй изобретений и их создателей. Сможете ли вспомнить, кто является автором этих вещей, которые когда-то произвели настоящий прорыв в науке и не только? Проверьте себя с помощью нашего теста.

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