Только настоящие эрудиты смогут ответить, из какой книги эти герои

В школе многие из нас писали сочинение на тему “Мой любимый книжный герой”. Или отвечали на этот вопрос в анкетах, которые переходили от одного одноклассника к другому. Или, по крайней мере, использовали этот вопрос и ответ на него в качестве дополнительной защиты от взлома электронного почтового ящика. У каждого из нас есть любимые литературные персонажи, на которых хочется равняться, при этом многие из них имели прототип в реальности. Например, героиня романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда “Великий Гэтсби” Дейзи Бьюкенен, как нетрудно догадаться, появилась благодаря воспоминаниям писателя о его первой любви. Дженевра Кинг - так звали девушку, покорившую сердце Фицджеральда. Роман между ними длился два года, но из-за разницы в социальном статусе им пришлось расстаться. “Бедные мальчики не должны даже думать о том, чтобы жениться на богатых девочках”, - эта фраза из романа, пожалуй, звучит исчерпывающе. Кстати, Дженевра послужила прототипом не только Дейзи, но и других героинь писателя - Джуди Джонс в “Зимних мечтах” и Изабель Бордж в “По ту сторону рая”.

Под силу ли вам вспомнить названия литературных произведений по имени главного героя? Проверьте себя, ответив на вопросы теста.