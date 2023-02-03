Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Только начитанные эрудиты узнают все книги по первым строчкам

Только начитанные эрудиты узнают все книги по первым строчкам

3 февраля 2023 16:15
Только начитанные эрудиты узнают все книги по первым строчкам

Тест для настоящих знатоков литературы.

Умение сразу же завладеть вниманием читателя - ценный навык для пишущих людей, особенно в современном мире. Если первые строчки текста не захватят человека целиком и полностью, он отправится дальше листать ленту или найдет себе другое более интересное занятие. Писатели прошлого также уделяли большое внимание первым строкам своих произведений - некоторые из них остаются в памяти на всю жизнь, и, услышав их где-нибудь, можно сразу же сказать: “Так начинается “Анна Каренина”, а вот так - “Двенадцать стульев”. Один из самых запоминающихся зачинов в мировой литературе - длинная фраза на французском языке в романе Льва Толстого “Война и мир”. С ее помощью хозяйка светского салона Анна Шерер приветствует своих гостей. По мнению многих исследователей, эта реплика - не просто пустая болтовня, она погружает читателя в атмосферу девятнадцатого века, дает представление о культурно-историческом фоне, свидетельствует о том, что Петербург стремился быть на одной ноге с Европой и Францией.

Сможете ли вы угадать шедевры мировой литературы по первым строкам? Мы приготовили тест для истинных знатоков книг, быть может, вы как раз один из них.

Показать полностью
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video