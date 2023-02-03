Только начитанные эрудиты узнают все книги по первым строчкам

Умение сразу же завладеть вниманием читателя - ценный навык для пишущих людей, особенно в современном мире. Если первые строчки текста не захватят человека целиком и полностью, он отправится дальше листать ленту или найдет себе другое более интересное занятие. Писатели прошлого также уделяли большое внимание первым строкам своих произведений - некоторые из них остаются в памяти на всю жизнь, и, услышав их где-нибудь, можно сразу же сказать: “Так начинается “Анна Каренина”, а вот так - “Двенадцать стульев”. Один из самых запоминающихся зачинов в мировой литературе - длинная фраза на французском языке в романе Льва Толстого “Война и мир”. С ее помощью хозяйка светского салона Анна Шерер приветствует своих гостей. По мнению многих исследователей, эта реплика - не просто пустая болтовня, она погружает читателя в атмосферу девятнадцатого века, дает представление о культурно-историческом фоне, свидетельствует о том, что Петербург стремился быть на одной ноге с Европой и Францией.

Сможете ли вы угадать шедевры мировой литературы по первым строкам? Мы приготовили тест для истинных знатоков книг, быть может, вы как раз один из них.