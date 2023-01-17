Только мумий в кино играть: гляньте, как пластика перекроила лицо Наоми Кэмпбелл

Красота всегда была главным оружием Наоми Кэмпбелл — без нее звезда вряд ли построила бы столь успешную модельную карьеру. Но с годами внешность знаменитости сильно изменилась, и поклонники отмечают, что далеко не в лучшую сторону.

Модель отказывается комментировать слухи о многочисленных пластических операциях. Она уверяет, что ежедневно посещает косметолога, придерживается здорового питания и не забывает про домашний уход, благодаря чему и сохраняет молодость в свои 52 года.

Кэмпбелл действительно не приходится жаловаться на морщины, однако ее лицо буквально перекроено пластикой. На большинстве новых фото некогда привлекательная модель выглядит так, что ей можно играть мумий в кино. Если же сравнивать снимки звезды подиума в юности и сейчас, то становится очевидным, что она уменьшила нос и удалила комки Биша, из-за чего ее скулы стали слишком впалыми, а вид — болезненным.