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Только мумий в кино играть: гляньте, как пластика перекроила лицо Наоми Кэмпбелл

17 января 2023 12:30
Только мумий в кино играть: гляньте, как пластика перекроила лицо Наоми Кэмпбелл

Звезда подиума лишилась былого очарования.

Красота всегда была главным оружием Наоми Кэмпбелл — без нее звезда вряд ли построила бы столь успешную модельную карьеру. Но с годами внешность знаменитости сильно изменилась, и поклонники отмечают, что далеко не в лучшую сторону.

Модель отказывается комментировать слухи о многочисленных пластических операциях. Она уверяет, что ежедневно посещает косметолога, придерживается здорового питания и не забывает про домашний уход, благодаря чему и сохраняет молодость в свои 52 года.

Только мумий в кино играть: гляньте, как пластика перекроила лицо Наоми Кэмпбелл

Кэмпбелл действительно не приходится жаловаться на морщины, однако ее лицо буквально перекроено пластикой. На большинстве новых фото некогда привлекательная модель выглядит так, что ей можно играть мумий в кино. Если же сравнивать снимки звезды подиума в юности и сейчас, то становится очевидным, что она уменьшила нос и удалила комки Биша, из-за чего ее скулы стали слишком впалыми, а вид — болезненным.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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