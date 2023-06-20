Только людям с высоким интеллектом под силу набрать максимальный балл

Высокий интеллект - то, чем по праву гордятся его обладатели, хотя в большинстве случаев и не демонстрируют этого. Узнать людей с выдающимся интеллектом можно не только по мудрым высказываниям, отличной смекалке и широким познаниям в тех или иных областях. Ученые убеждены, что умники и умницы выделяются на общем фоне еще и чувством юмора. Такие люди предпочитают более сложный и утонченный юмор, а вот шутки “ниже пояса” - не их стихия, услышав что-то из этой серии, они скорее уж выразительно поморщатся, чем улыбнутся. Кроме того, австрийские исследователи опубликовали результаты эксперимента, которые гласят - мрачные и циничные шутки также свидетельствуют о высоких интеллектуальных способностях человека. В исследовании, проведенном специалистами Венского университета, приняли участие 156 человек, средний возраст которых составил 33 года. Им продемонстрировали карикатурные иллюстрации из книги немецкого художника, юмор которого можно охарактеризовать как черный. Как оказалось, люди, отреагировавшие на него, обладали большей образованностью, чем остальные.

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