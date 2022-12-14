Только люди, родившиеся после 2001 года, наберут меньше 3 верных ответов в тесте по мультфильму «Зима в Простоквашино»

Мультипликационную трилогию про деревню Простоквашино и ее веселых обитателей знают все от мала до велика. Но мало кому известно, что она основана на сказочной повести Эдуарда Успенского “Дядя Федор, пес и кот”, выпущенной в 1973 году. Когда-то Успенский работал библиотекарем в пионерском лагере. Ознакомившись с книжным фондом, он расстроился, так как в библиотеке практически не было хороших произведений, предназначенных для детей. Тогда Эдуард Успенский решил написать что-нибудь самостоятельно. Он придумал деревню Простоквашино, дядю Федора, почтальона Печкина и других персонажей. Вот только дядя Федор в исходной версии был взрослым человеком, к тому же лесником. Писатель Борис Заходер посоветовал Успенскому изменить ключевому персонажу возраст, сделав мальчишкой того же возраста, что и целевая аудитория книги. Совет оказался дельным, повесть “Дядя Федор, пес и кот” вскоре экранизировали. Однако первый мультфильм включавший в себя три серии, снятый в 1975-1976 годах не имел всенародного успеха. А вот мультик “Трое из Простоквашино”, выпущенный в 1978 году, пришелся по душе юным зрителям и положил начало хорошо знакомой трилогии.

Насколько хорошо вы помните заключительную часть мультипликационной трилогии - “Зима в Простоквашино”? Проверьте себя, ответив на вопросы теста.