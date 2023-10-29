Только косынки не хватает: как выглядит актриса, озвучивающая Машу в мультфильме про Медведя

Мультфильм «Маша и Медведь» произвел фурор во всем мире. Алина Кукушкина, озвучившая неугомонную девочку, в одночасье стала звездой. А ведь ей на тот момент было всего семь лет.

Первое время Алине было непросто передавать яркие эмоции героини. Так, чтобы девочка заливисто хохотала, режиссеры принимались ее щекотать. Позднее Алина научилась правильной экспрессии, и в разных хитростях уже не было никакой нужды.

Сегодня Кукушкина уже взрослая девушка: совсем недавно ей исполнился 21 год. Она окончила школу и получает высшее образование в области PR. Алина, как считают поклонники, удивительно похожа на героиню, которой она подарила свой голос: те же глаза, щеки и улыбка. Девушке достаточно надеть косынку на голову, и она будет точной копией Маши.

После того, как голос Кукушкиной стал меняться, на ее место взяли Варвару Саранцеву. Алина же стала режиссером озвучивания мультфильма, а также она курировала дубляжи для других стран.