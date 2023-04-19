Только истинный француз знает, что значит «ланфрен-ланфра» из песни Боярского в «Гардемаринах»

Музыкальный фильм «Гардемарины, вперед!» Светланы Дружининой покорил зрителей не только захватывающим сюжетом и эффектными сценами, но и прекрасной музыкой. Миллионы зрителей после просмотра напевали композиции из ленты, а больше всех им запомнилась «Ланфрен-ланфра» в исполнении Михаила Боярского. При этом мало кто знал, что именно означают въедливые строки.

Как оказалось, композицию специально для фильма написал Юрий Ряшенцев. Именно к нему во время работы над «Гардемаринами» подошел Михаил Боярский и попросил подготовить песню для его героя. И поэт нашел вдохновение в старинных фольклорных песнях, использовав простую игру слов.

«Французское вокализное слово. Чистый фольклор. Ничего не означает — вроде „ай-люли“», — цитирует слова литератора «Спорт-Экспресс ».

Поклонники же в течение многих лет пытались разгадать загадку. Они предполагали всевозможные варианты, которые в итоге не имели ничего общего с действительностью.