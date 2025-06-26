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Только истинные знатоки советского кино смогут ответить на один-единственный вопрос нашего теста

26 июня 2025 10:23
Только истинные знатоки советского кино смогут ответить на один-единственный вопрос нашего теста

Не 20 вопросов, а всего один. Зато какой!

Сколько раз вы украдкой цитировали «Я требую продолжения банкета», даже не держа в руках бокал? А улыбались ли, когда кто-то произносил «Заливная рыба» — и сразу вспоминали Людмилу Прокофьевну, хотя стояли вовсе не в новогодней очереди? Советское кино давно живёт с нами параллельной реальностью, подбрасывая реплики в каждый рабочий чат и семейный ужин.

Но одно дело — по-дружески вспоминать Шурика, и совсем другое — без запинки отвечать, в каком фильме героиня учила «иди, иди и ещё раз иди». Наш тест проверит именно эту фотовакуумную память: узнаете ли вы редкий кадр без подсказки, заметите ли, куда именно исчез тот самый чемодан без ручки и почему самовар вдруг оказался свидетелем великой дружбы.

Не волнуйтесь, здесь не будет вопросов из закрытых архивах Госфильмофонда. Всё честно: только ленты, которые хотя бы раз показывали по телевизору в ночь перед экзаменом на пятилетке. Просто мы выгладили титры, спрятали узнаваемое пальто Миронова и подкорректировали фон до чувственного «а где же я это видел».

Секрет прохождения прост: включите внутренний кинопроектор. Пускай зазвенит мелодика Масне под дуэтом папиросных огоньков, а где-то в углу экрана возникнет тройка давно знакомых штрихов. Иногда деталей будет достаточно, чтобы сердце догадалось раньше рассудка.

Пристегните ремни кинематографической ностальгии и начните путь сквозь плёнку. Если угадаете всё без промахов, можете смело требовать в финале своего личного лимонадного фонтана. Ну а если собьётесь — не страшно: заодно получите повод пересмотреть классику под хруст горячих пирожков. Вперёд!

А здесь — другой классный и сложный тест на знание советского кинематографа.

Фото: Russian Look/Global Look Press
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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