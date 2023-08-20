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Только хвоста не хватает: что стало с иностранцем, решившим стать ящерицей

20 августа 2023 09:45
Только хвоста не хватает: что стало с иностранцем, решившим стать ящерицей

Ужасающей внешностью мужчина доволен.

Ричард Эрнандес был обычным банкиром из США, пока ему не приснился необычайно яркий сон. В нем мужчину укусила змея, и он стал превращаться в «рептилоида». После этого финансист начал радикально менять свой внешний облик.

Начал он с нескольких десятков пирсингов. Они сделали внешность бывшего банкира достаточно пугающей, но самому Ричарду этого оказалось мало. Тогда он отказался от проколов кожи и перешел на татуировки. Свою кожу Эрнандес покрывал рисунками, имитирующими змеиную чешую.

Но и на этом «человек-ящерица» не остановился. На голове финансиста появились подкожные импланты, форму носа и ушей изменили пластические хирурги, а язык стал раздвоенным, как у рептилий. Завершают картину тату на глазных яблоках.

От Ричарда давно шарахаются на улицах, не его это не смущает. В погоне за модификациями он, кажется, совсем забыл о существовании здравого смысла.

Только хвоста не хватает: что стало с иностранцем, решившим стать ящерицей
Фото: Кадр из фильма «Новый Человек-паук» (2012), соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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