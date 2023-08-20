Только хвоста не хватает: что стало с иностранцем, решившим стать ящерицей

Ричард Эрнандес был обычным банкиром из США, пока ему не приснился необычайно яркий сон. В нем мужчину укусила змея, и он стал превращаться в «рептилоида». После этого финансист начал радикально менять свой внешний облик.

Начал он с нескольких десятков пирсингов. Они сделали внешность бывшего банкира достаточно пугающей, но самому Ричарду этого оказалось мало. Тогда он отказался от проколов кожи и перешел на татуировки. Свою кожу Эрнандес покрывал рисунками, имитирующими змеиную чешую.

Но и на этом «человек-ящерица» не остановился. На голове финансиста появились подкожные импланты, форму носа и ушей изменили пластические хирурги, а язык стал раздвоенным, как у рептилий. Завершают картину тату на глазных яблоках.

От Ричарда давно шарахаются на улицах, не его это не смущает. В погоне за модификациями он, кажется, совсем забыл о существовании здравого смысла.