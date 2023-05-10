Только хорошо воспитанный человек сможет пройти этот тест

В последние десятилетия правила хорошего тона значительно изменились. Несколько лет назад американское издание The Cut опубликовало материал о том, как вести себя в современном обществе, что допустимо, а что совершенно неприемлемо. Статья вызвала большой отклик читателей - кто-то соглашался с обновленными правилами этикета, кто-то, напротив, был ими возмущен. Итак, по мнению исследователей, дурным тоном сейчас считается спрашивать у собеседника его национальность (вместо этого можно задать вопрос об этнической принадлежности), говорить, что он напоминает вам другого человека (кому будет приятно, что на него смотрят сквозь призму сходства с кем-то), привлекать своих друзей в качестве третейских судей в спорах с партнером или родственников. Зато вполне допустимо нынче отменить свои планы на вечер до 14.00 (у человека будет время, чтобы перестроить свои планы), уточнять имя собеседника (главное, сделать это как можно раньше, а не через час после начала беседы) и не отвечать комплиментом на комплимент (это совершенно не обязательно).

Насколько хорошо вы знакомы с новыми правилами этикета? Ответьте на вопросы теста и узнайте, можно ли назвать вас воспитанным человеком.