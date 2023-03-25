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Только хорошеет: как выглядит Маша из «Не родись красивой» спустя 20 лет (фото)

25 марта 2023 11:00
Только хорошеет: как выглядит Маша из «Не родись красивой» спустя 20 лет (фото)

Годы пошли звезде экрана на пользу.

Мария Машкова обрела популярность благодаря сериалу «Не родись красивой». В проекте она исполнила роль секретарши Марии Тропинкиной, покорив зрителей не только талантом, но и красотой. После выхода шоу артистка не остановилась на достигнутом, а продолжила завоевывать новые вершины.

Так, за годы карьеры она успела сняться в десятке фильмов и сериалов. Например, в комедии «Света с того света», «Окаянные дни» и даже британском сериале «МакМафия». Помимо этого, блистала артистка и на театральной сцене, принимая участие в постановках «Ленкома» и Театра.doc. Последнее же время Машкова живет в США, где пытается построить карьеру.

О своей жизни и успехах артистка рассказывает в социальных сетях. Она старается честно делиться новостями с подписчиками, которые не пропускают ее публикации. В комментариях фанаты осыпают 37-летнюю знаменитость комплиментами, признаваясь, что мечтают вновь увидеть ее на экранах.

Только хорошеет: как выглядит Маша из «Не родись красивой» спустя 20 лет (фото)

«Вы очень классная», «Восхищаюсь вами, вы красотка и большой талант», «Потрясающая внешность», — пишут подписчики.

Фото: Кадр из сериала «Не родись красивой», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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