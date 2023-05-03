Только грамотей справится с этим тестом на знание русского языка

Лингвисты говорят о том, что любой язык (за исключением так называемых мертвых языков, например, древнегреческого или латыни) - это живой организм, который меняется с течением времени. То, что еще не так давно резало глаз и слух, становится литературной нормой. И все же, пока ученые не признали официально новые нормы и не зафиксировали их в словарях, необходимо придерживаться уже существующих норм. Многие убеждены, что правильно ставят ударение в некоторых сложных словах, но на самом деле это не так. В число слов, в ударении которых часто делают ошибки, входит слово “фетиш”. Оно пришло в русский язык из французского, где, как известно, ударение фиксированное и ставится на последний слог. Это знают даже те, кто не занимался его изучением. Некоторые люди считают, что ударение ставится на первый слог - фЕтиш, но на самом деле это не так. Ту же самую ошибку допускают со словом жалюзи, также пришедшим к нам из французского: никаких жАлюзи, только жалюзИ!

Как хорошо вы знаете орфоэпические нормы? Сможете ли без проблем правильно поставить ударение в этих словах, где часто допускают ошибки? Проверьте себя, ответив на вопросы нашего теста.