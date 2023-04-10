Только гляньте на преобразившуюся Скулкину: от фото мурашки по коже

Если заглянуть в личный блог к звезде Comedy Woman и соведущей «Женского клуба» Екатерине Скулкиной, можно получить инфаркт. 46-летняя юмористка похудела на 37 килограммов, подстригла волосы и сменила гардероб. Вместо напористой и энергичной женщины плюс-сайз теперь появилась женственная мелированная блондинка с каре в коротких оверсайз-свитерах с макияжем а-ля nude.

«Вас не узнать от слова совсем!» — некоторые комментаторы от кардинальной смены имиджа потеряли дар речи. «Боже, какая вы красивая и светящаяся! Прическа очень идет», «Богиня», «Ух ты, какая стильная и модная», — поклонники высоко оценили преображение артистки, хотя назвать его легким нельзя.

От лишних кило теледива избавлялась несколько лет. Диета и регулярные занятия спортом помогли Екатерине обрести комфортные параметры и привести в неописуемый восторг многочисленных фанатов.