Только гляньте на маму Борщевой из Comedy Woman в молодости: даже страшно становится (фото)

Елена Борщева известна не только своим талантом, но и необычной внешностью. Дочь россиянки и жителя Панамы выросла со своей матерью, но никогда не показывала ее поклонникам, поэтому никто из фанатов не догадывался, на кого больше похожа артистка. Однажды Татьяна Борщева все-таки сделала исключение и появилась на публике.

Родственница звезды Comedy Woman стала героиней выпуска «Пусть говорят», который был посвящен ее семье. В эфире шоу Андрей Малахов решил воссоединить Борщевых с Хулио Санта Марией Герру, отцом Елены, и специально пригласил его в Москву на съемки.

В ходе программы герои рассказали зрителям необычную историю их отношений и даже показали совместные архивные снимки. На одной из таких фотографий можно увидеть Борщеву в юности. И, как оказалось, Елена практически неотличима от своей матери. По словам удивленных поклонников, звезда экрана не унаследовала от своего отца ничего, кроме смуглости. В целом она точная копия мамы.