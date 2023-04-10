Только гляньте на бывшего возлюбленного Ани из «Ольги»: красавчик каких поискать

Ксения Суркова прославилась не только из-за своего таланта, но и благодаря личной жизни. В течение нескольких лет звезда «Ольги» встречалась со своим коллегой Станиславом Раскачаевым, а их пару неоднократно признавались одной из самых эффектных в российском шоу-бизнесе.

Фанатки Сурковой не скрывали, что завидуют артистке, ведь ей удалось завоевать сердце Раскачаева.

В то время он уже был известен как талантливый актер и активно завоевывал отечественную публику. Пользователи Сети осыпали артиста комплиментами, отмечая его эффектную внешность, а спустя три года влюбленные решили расстаться, что стало настоящим шоком для их поклонников.

После этого звезда фильма «Лев Яшин» и сериала «Зорко лишь сердце» начал встречаться с Марией Иващенко. И в 2020 году Раскачаев сделал предложение звезде «Молодежки», которое она приняла.