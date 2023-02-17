Только глупые люди завалят этот тест на знание исторических личностей

О том, как выглядели исторические деятели, жившие до наступления эры фотографии, мы знаем лишь благодаря текстовым описаниям современников и портретам. Но можно ли слепо доверять художникам прошлого? Современные ученые говорят, что далеко не все изображения, которые принято считать портретам известных личностей, соответствуют действительности. Так, например, многие обыватели убеждены, что на картине Тициана, написанной во второй половине XVI века, изображена Роксолана - легендарная Хюррем, супруга Сулеймана Великолепного. Аргументы, которые приводят сторонники этой теории - рыжий цвет волос героини портрета и восточная одежда. На самом же деле на картине изображена дочь художника Лавиния, которая много раз служила своему отцу в качестве модели. Написать портрет реальной Роксоланы Тициан уж точно не мог - его, как и других живописцев, не пустили бы даже на порог гарема. Из всех мужчин, помимо султана, туда могли попасть только евнухи.

Сможете ли вы угадать исторических личностей по их портретам? Проверьте свой кругозор, знание мировой истории и живописи, ответив на вопросы нашего теста.