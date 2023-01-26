Только географическим гениям под силу набрать хотя бы 5 верных ответов в этом тесте

Когда мы слышим название той или иной страны, в памяти всплывают различные стереотипы, связанные с ней, или достопримечательности. Если Англия - то, несомненно, Биг-Бен, если Бразилия - то статуя Христа на горе Корковадо, если Франция - то Эйфелева башня. Однако в некоторых странах прекрасное находится не только на поверхности земли, но еще и под водой. После того, как человечество изобрело акваланг, стало возможным устраивать музеи не только под небом, но и на дне морском. Например, все помнят памятник Русалочке из известной сказки Ганса Христиана Андерсена, расположенный в Копенгагене. Однако столица Дании может похвастаться еще одной необычной скульптурой, посвященной подводным жителям. Речь идет о композиции, которую можно увидеть с моста Хойбро. Это силуэты восьми мужчин, которые протягивают руки вверх, к зрителям - персонажи легенды о водяном и Агнете, которые полюбили друг друга и стали жить под водой с семью сыновьями. Однажды Агнета ушла на сушу и больше не вернулась, а ее муж и дети, согласно преданию, ждут ее домой.

Узнать страну по ее достопримечательностям легко, а вот получится ли у вас сделать это по фото из жизни обычных жителей? Проверьте себя, ответив на вопросы теста.