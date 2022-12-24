Только гений и интеллектуал справится с этим легким на первый взгляд тестом

На протяжении многих лет психологи и специалисты из других научных областей пытаются разгадать тайну человеческого интеллекта. Почему умственные способности одного человека именно такие? От чего они зависят - от генетики, саморазвития, совокупности разных факторов? Дать исчерпывающего ответа на все эти вопросы исследователи до сих пор не могут. Они неустанно проводят новые эксперименты или тесты, направленные на изучение нашего IQ. Кстати, выдающимся интеллектом может обладать не только человек, но и некоторые представители фауны. По словам ученых, наибольшей сообразительностью в мире животных обладают шимпанзе. Приматы этого рода изготавливают и используют орудия труда, испытывают сочувствие по отношению к пострадавшим товарищам, имеют свои ритуалы примирения. Также в списки самых умных животных на планете попали слоны, дельфины, кошки, крысы и даже вороны.

Насколько выдающимися интеллектуальными способностями вы обладаете? Сможете ли вы справиться с тестом, который лишь на первый взгляд производит впечатление простого и понятного? Бросьте вызов самому себе и пройдите это интеллектуальное испытание.