«Только гении поймут с первого раза»: на Западе выбрали 5 «самых сложных» фильмов в жанре Sci-Fi — с №1 согласятся единицы

Западные кинокритики решили раздраконить фанатские форумы и решили поговорить о «головоломной» фантастике. ScreenRant пошел ва-банк и выкатил список фильмов, которые, цитируем, «только гении поймут с первого раза».

Логично: в фантастике авторы могут позволить себе и петли времени, и метафизические фокусы, и квантовую чехарду — а зрителям остается ломать голову, что вообще происходит на экране.

5. «Господин Никто» (2009)

Жако Ван Дормель снял фильм, который одновременно обо всем и ни о чем. Джаред Лето играет 118-летнего старика Немо, который пытается вспомнить — или придумать? — собственную жизнь.

Множество альтернативных вариантов судьбы, параллельные вселенные, нелинейный монтаж — зритель тонет в вариантах реальности вместе с героем. Вопрос «что было на самом деле?» остается без ответа, и именно этим «Господин Никто» завораживает или бесит.

4. «12 обезьян» (1995)

Терри Гиллиам в своей фирменной абсурдной манере отправил Брюса Уиллиса в прошлое — собирать данные о вирусе, уничтожившем человечество. Только вот герой вместо 1996-го попадает в 1990-й, оказывается в психушке, а дальше все идет наперекосяк.

Зрители «12 обезьян» гадают: он действительно путешественник во времени или сумасшедший? Сценарий специально размывает границы между реальностью и бредом, а игра молодого Брэда Питта лишь добавляет хаоса.

3. «Преступления во времени» («Timecrimes», 2007)

Испанский режиссер Начо Вигалондо умудрился с микробюджетом снять фильм, который по сложности может соперничать с блокбастерами. Герой по имени Эктор попадает в замкнутый временной цикл и сталкивается... с самим собой. Причем не одним, а сразу несколькими версиями.

Парадокс за парадоксом, а зритель лихорадочно пытается выстроить логическую цепочку. В итоге 92 минуты ощущаются как интеллектуальное испытание.

2. «Фонтан» (2006)

Даррен Аронофски в очередной раз решил помучить зрителей — и красиво провалился в прокате. «Фонтан» — это три истории, связанные через тысячелетия: доктор ищет лекарство от рака для жены, конкистадор ищет Древо жизни, а в космосе некий странник плывет навстречу гибели и вечности.

Символизм, библейские аллюзии, медитации о любви и смерти — зрители недоумевали, а критики спорили, не выдает ли режиссер поэтический хаос за глубину.

1. «Довод» (2020)

И, конечно, куда без Кристофера Нолана. «Довод» стал мемом еще до выхода: Роберт Паттинсон признавался, что до конца не понимал сценарий, хотя участвовал в съемках.

Инверсия времени, шпионский триллер, действие в двух временных потоках одновременно — на первый просмотр фильм ощущается как математическое уравнение без подсказок. Кто-то называет его грандиозной головоломкой, а кто-то — бессмысленным аттракционом.

Что в итоге

Список получился внушительный, но и спорный. Да, все эти фильмы действительно требуют от зрителя концентрации и готовности разбирать хитросплетения сюжета.

Но вот считать «Фонтан» или «Господина Никто» непостижимыми без гениальности — явный перебор. Удивляться и путаться в фантастике — часть удовольствия, а не экзамен на IQ.

