Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Только гении поймут с первого раза»: на Западе выбрали 5 «самых сложных» фильмов в жанре Sci-Fi — с №1 согласятся единицы

«Только гении поймут с первого раза»: на Западе выбрали 5 «самых сложных» фильмов в жанре Sci-Fi — с №1 согласятся единицы

1 сентября 2025 07:58
«Только гении поймут с первого раза»: на Западе выбрали 5 «самых сложных» фильмов в жанре Sci-Fi — с №1 согласятся единицы

Да и четвертая позиция, мягко говоря, спорная.

Западные кинокритики решили раздраконить фанатские форумы и решили поговорить о «головоломной» фантастике. ScreenRant пошел ва-банк и выкатил список фильмов, которые, цитируем, «только гении поймут с первого раза».

Логично: в фантастике авторы могут позволить себе и петли времени, и метафизические фокусы, и квантовую чехарду — а зрителям остается ломать голову, что вообще происходит на экране.

«Только гении поймут с первого раза»: на Западе выбрали 5 «самых сложных» фильмов в жанре Sci-Fi — с №1 согласятся единицы

5. «Господин Никто» (2009)

Жако Ван Дормель снял фильм, который одновременно обо всем и ни о чем. Джаред Лето играет 118-летнего старика Немо, который пытается вспомнить — или придумать? — собственную жизнь.

Множество альтернативных вариантов судьбы, параллельные вселенные, нелинейный монтаж — зритель тонет в вариантах реальности вместе с героем. Вопрос «что было на самом деле?» остается без ответа, и именно этим «Господин Никто» завораживает или бесит.

«Только гении поймут с первого раза»: на Западе выбрали 5 «самых сложных» фильмов в жанре Sci-Fi — с №1 согласятся единицы

4. «12 обезьян» (1995)

Терри Гиллиам в своей фирменной абсурдной манере отправил Брюса Уиллиса в прошлое — собирать данные о вирусе, уничтожившем человечество. Только вот герой вместо 1996-го попадает в 1990-й, оказывается в психушке, а дальше все идет наперекосяк.

Зрители «12 обезьян» гадают: он действительно путешественник во времени или сумасшедший? Сценарий специально размывает границы между реальностью и бредом, а игра молодого Брэда Питта лишь добавляет хаоса.

«Только гении поймут с первого раза»: на Западе выбрали 5 «самых сложных» фильмов в жанре Sci-Fi — с №1 согласятся единицы

3. «Преступления во времени» («Timecrimes», 2007)

Испанский режиссер Начо Вигалондо умудрился с микробюджетом снять фильм, который по сложности может соперничать с блокбастерами. Герой по имени Эктор попадает в замкнутый временной цикл и сталкивается... с самим собой. Причем не одним, а сразу несколькими версиями.

Парадокс за парадоксом, а зритель лихорадочно пытается выстроить логическую цепочку. В итоге 92 минуты ощущаются как интеллектуальное испытание.

«Только гении поймут с первого раза»: на Западе выбрали 5 «самых сложных» фильмов в жанре Sci-Fi — с №1 согласятся единицы

2. «Фонтан» (2006)

Даррен Аронофски в очередной раз решил помучить зрителей — и красиво провалился в прокате. «Фонтан» — это три истории, связанные через тысячелетия: доктор ищет лекарство от рака для жены, конкистадор ищет Древо жизни, а в космосе некий странник плывет навстречу гибели и вечности.

Символизм, библейские аллюзии, медитации о любви и смерти — зрители недоумевали, а критики спорили, не выдает ли режиссер поэтический хаос за глубину.

«Только гении поймут с первого раза»: на Западе выбрали 5 «самых сложных» фильмов в жанре Sci-Fi — с №1 согласятся единицы

1. «Довод» (2020)

И, конечно, куда без Кристофера Нолана. «Довод» стал мемом еще до выхода: Роберт Паттинсон признавался, что до конца не понимал сценарий, хотя участвовал в съемках.

Инверсия времени, шпионский триллер, действие в двух временных потоках одновременно — на первый просмотр фильм ощущается как математическое уравнение без подсказок. Кто-то называет его грандиозной головоломкой, а кто-то — бессмысленным аттракционом.

«Только гении поймут с первого раза»: на Западе выбрали 5 «самых сложных» фильмов в жанре Sci-Fi — с №1 согласятся единицы

Что в итоге

Список получился внушительный, но и спорный. Да, все эти фильмы действительно требуют от зрителя концентрации и готовности разбирать хитросплетения сюжета.

Но вот считать «Фонтан» или «Господина Никто» непостижимыми без гениальности — явный перебор. Удивляться и путаться в фантастике — часть удовольствия, а не экзамен на IQ.

Ранее мы писали: «Странный автор»: братья Стругацкие зачитывались шедеврами Кинга, но великим коллегу так и не признали — хвалили лишь один фильм по нему

Фото: Кадр из фильма «Преступления во времени» (2007) и других фильмов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Я так хочу, чтобы это не кончалось: 5 идеальных фильмов для последнего дня лета — посмеяться, подумать, зарыдать Я так хочу, чтобы это не кончалось: 5 идеальных фильмов для последнего дня лета — посмеяться, подумать, зарыдать Читать дальше 31 августа 2025
«Бюджет — банка “Клинского” и пачка “Кириешек”»: этот Sci-Fi 2010-х стоил $50 000, но стал культовым — у «Интерстеллара» оценки ниже «Бюджет — банка “Клинского” и пачка “Кириешек”»: этот Sci-Fi 2010-х стоил $50 000, но стал культовым — у «Интерстеллара» оценки ниже Читать дальше 28 августа 2025
Без «Армагеддона» и «Я — легенда»: топ-7 фильмов про апокалипсис, которые остались незамеченными — один сняли в СССР Без «Армагеддона» и «Я — легенда»: топ-7 фильмов про апокалипсис, которые остались незамеченными — один сняли в СССР Читать дальше 1 сентября 2025
Любовь с первого кадра: 6 Sci-Fi-сериалов с идеальными открывающими сценами — от «Одних из нас» до забытого хита 60-х Любовь с первого кадра: 6 Sci-Fi-сериалов с идеальными открывающими сценами — от «Одних из нас» до забытого хита 60-х Читать дальше 31 августа 2025
От работяги до маньяка — одно увольнение: режиссер «Олдбоя» снял гениальный триллер — зрители плачут, хохочут и сравнивают с «Паразитами» От работяги до маньяка — одно увольнение: режиссер «Олдбоя» снял гениальный триллер — зрители плачут, хохочут и сравнивают с «Паразитами» Читать дальше 31 августа 2025
От мурашек до панической атаки: топ-5 психологических триллеров 2025 года, которые захочется пересмотреть еще раз От мурашек до панической атаки: топ-5 психологических триллеров 2025 года, которые захочется пересмотреть еще раз Читать дальше 31 августа 2025
Прячутся в тени «Оно» и «Сияния»: всеми забытые адаптации Стивена Кинга, которые тоже стоят вашего внимания Прячутся в тени «Оно» и «Сияния»: всеми забытые адаптации Стивена Кинга, которые тоже стоят вашего внимания Читать дальше 31 августа 2025
До сих пор не дают спать: самые страшные сюжетные повороты в культовых ужастиках, которые навсегда останутся классикой жанра До сих пор не дают спать: самые страшные сюжетные повороты в культовых ужастиках, которые навсегда останутся классикой жанра Читать дальше 30 августа 2025
Любовь со второго взгляда: 5 роскошных Sci-Fi-сериалов с отвратительными первыми сериями — большинство зрителей бросают смотреть, а зря Любовь со второго взгляда: 5 роскошных Sci-Fi-сериалов с отвратительными первыми сериями — большинство зрителей бросают смотреть, а зря Читать дальше 29 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше