Только гении ответят на эти три вопроса: таких всего 1%

Интеллект определяется не умением решать сложные математические уравнения или держать в голове десятки заковыристых формул, а способностью быстро обрабатывать информацию и находить правильный ответ.

Так, например, можно проверить себя, попытавшись ответить на три простых вопроса. Главное — выдавать решение, не раздумывая долго и не подсматривая в конец, где указаны отгадки. Если удалось ответить на все три, то смело гордитесь своей гениальностью. Если нет, то тоже не беда. В конце концов, это просто шуточный тест.

Вопросы:

1. На воде раскачивается лодка, за борт у нее сброшена лестница, вода покрывает лишь нижнюю ступеньку. Во время прилива уровень поднимается на 20 сантиметров за час. А расстояние между ступеньками — 30 сантиметров. За сколько времени вода дойдет до третьей снизу?

2. В магазин, торгующий канцелярскими товарами, зашел немой мужчина. Он приставил палец к одному уху, а кулак — к другому. И совершил вращательное движение. Продавец понял, что покупатель просит точилку и принес ее. Следом в дверь зашел слепой. Как он объяснял ножницы?

3. Если во время марафона вы обгоните участника, бегущего вторым, каким станете вы?

Ответы: 1. Никогда, ведь лодка поднимается вместе с водой. 2. Словами, он ведь не немой. 3. Вторым.