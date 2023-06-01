Только гении могут пройти этот IQ тест: а вы справитесь?

Тесты на уровень интеллекта существовали давно, однако широкое распространение получили только после появления теста IQ. С тех пор люди со всего земного шара с увлечением отвечают на вопросы и с азартом меряются своими результатами. А вот кто считает себя самыми эрудированными - представители прекрасного или сильного пола? Этим вопросом задалась Вайтса Джаннул, исследователь-социолог из Европейского университета Кипра. Она исследовала, кто именно склонен переоценивать свои интеллектуальные возможности. Как оказалось, молодые мужчины считают себя умнее, чем есть в действительности - в среднем они преувеличивают свой IQ на 5-15 баллов. Не отстают от них дамы в возрасте, причем те, кто убежден в своей привлекательности и считает себя краше ровесниц. По мнению Вайтсы Джаннул, склонность завышать свой уровень интеллекта сильно взаимосвязано с уверенностью человека в себе. Обе категории - молодые мужчины и пожилые леди - обладают избыточной самоуверенностью.

Сможете ли вы справиться с тестом на интеллектуальные способности? Предлагаем вам проверить, насколько вы умны, образованы и разносторонне развиты, с помощью нашего нового теста.