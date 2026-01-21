Оповещения от Киноафиши

Только фанаты советского Шерлока пройдут тест на 5/5: вспомните цитаты из серии «Знакомство»

21 января 2026 09:25
Если давно не пересматривали этот хит, вряд ли сможете избежать ошибок.

Помните этого элегантного джентльмена с трубкой, который мог раскрыть любое преступление силой дедукции? И его верного друга-доктора, который вечно поражался его гениальности? Да, это они – легендарный дуэт Василия Ливанова и Виталия Соломина в ролях Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

Фильмы про них стали поистине легендарными. Их смотрят и пересматривают ради уютной атмосферы Лондона, блестящих диалогов и того самого неповторимого обаяния наших героев.

Давайте проверим, насколько хорошо вы помните их культовые фразы и знаменитые сцены именно из первой серии – «Знакомства». Сейчас будет несколько вопросов, и если вы фанат – для вас это разминка. А если давно не смотрели – отличный повод убедиться, что этот многосерийный фильм стал классикой не зря.

Поехали? Желаем удачи!

Ранее мы писали: Выросшие в СССР пройдут этот тест на раз-два: вспомните 5 советских фильмов по кадрам с неудачниками

Фото: Кадр из фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство» (1980)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
