Только фанаты советского Шерлока пройдут тест на 5/5: вспомните цитаты из серии «Знакомство»

Если давно не пересматривали этот хит, вряд ли сможете избежать ошибок.

Помните этого элегантного джентльмена с трубкой, который мог раскрыть любое преступление силой дедукции? И его верного друга-доктора, который вечно поражался его гениальности? Да, это они – легендарный дуэт Василия Ливанова и Виталия Соломина в ролях Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

Фильмы про них стали поистине легендарными. Их смотрят и пересматривают ради уютной атмосферы Лондона, блестящих диалогов и того самого неповторимого обаяния наших героев.

Давайте проверим, насколько хорошо вы помните их культовые фразы и знаменитые сцены именно из первой серии – «Знакомства». Сейчас будет несколько вопросов, и если вы фанат – для вас это разминка. А если давно не смотрели – отличный повод убедиться, что этот многосерийный фильм стал классикой не зря.

Поехали? Желаем удачи!

