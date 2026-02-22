Только фанаты рыбалки, охоты и водки пройдут этот тест безошибочно: помните ли вы «Национальные особенности»

Дети девяностых могут сколько угодно спорить о своих видеосалонах и первых боевиках, но есть вещи, которые доступны только тем, кто застал эпоху чёрно-белых телевизоров и очередей за колбасой. Например, понимание того, почему Кузьмич — это не просто имя, а диагноз. И почему фраза «Водка — это зло» вызывает не моралистическую отповедь, а дикий ржач.

«Особенности национальной охоты» вышли в 1995-м, когда страна только училась жить по-новому и смеяться над собой. Александр Рогожкин снял кино, которое разобрали на цитаты ещё до того, как интернет научился мемы делать.

Кузьмич, генерал Иволгин, финн Райво и бесконечные поиски смысла бытия через бутылку — это навсегда вписано в генетический код нации.

Мы тут собрали тест, который покажет, смотрели ли вы классику комедий 90-хэ Если фраза «Стреляли?» вызывает у вас ассоциацию с лосем, а не с военными действиями — добро пожаловать.