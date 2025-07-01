Только фанаты кино СССР вспомнят 5 лент по кадрам с птицами: «Любовь и голуби» выдает себя в 2 счета — его не ждите (тест)

Если росли на отечественной классике, наверняка узнаете хотя бы 3/5 картин.

В советском кино даже вороны и голуби играли не хуже звёзд! То важный сюжетный поворот, то меткий символ, а то и просто задорный эпизод с пернатым актёром.

Мы собрали самые запоминающиеся кадры с птицами из любимых многими фильмов. Проверим, насколько хорошо вы помните эти культовые сцены. Это не просто тест на знание кино — это повод снова пережить те тёплые моменты, когда вся семья собиралась у телевизора.

От воробья до попугая — каждая птица расскажет свою историю. Сможете угадать, из какого она фильма? Включайте память, вспоминайте детали и вперёд — пернатые ждут ваших ответов!

Ранее мы писали: Лето звездное, будь со мной! Ответьте на 5 самых отпускных вопросов о советском кино и узнайте, не пора ли вам на море