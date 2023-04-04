Только этот российский сериал смог обскакать в рейтингах «Бригаду»: вы его смотрели

Криминальная драма «Бригада» была представлена в начале 2000-х, захватив внимание миллионов зрителей в стране. Эксперты были уверены, что сериал Алексея Сидорова по праву станет популярнейшим проектом того периода, однако совсем другое шоу стало самым любимым у поклонников.

Как оказалось, больше, чем история друзей, ставших преступниками, зрителям нравятся сюжеты про любовь. Поэтому вместо очередной главы в жизни Саши Белого и его близких они включали мелодраму Алексея Козлова «Всегда говори „всегда“».

Поклонники оставались в восторге от шоу, в главных ролях которого блистали Мария Порошина, Ярослав Бойко и другие звезды. Оценили проект и эксперты: сценаристка Татьяна Устинова за сериал получила две статуэтки ТЭФИ — «За лучший сценарий» и «Лучший сериал».

В итоге успех «Всегда говори „всегда“» породил еще восемь сезонов, а вся история закончилась только в 2012 году. Фанаты же до сих пор называют сериал самым любимым в фильмографии артистов главных ролей и неизменно осыпают их комплиментами.