Только этого актера боялся Рязанов: зрители будут донельзя удивлены

Комедию «Карнавальная ночь» Эльдар Рязанов снял в 1956 году и мгновенно зарекомендовал себя как один из самых ярких советских режиссеров. Несмотря на молодость и отсутствие опыта, он вел себя весьма профессионально на площадке и не робел перед опытными артистами. И лишь Игорь Ильинский вызывал у него страх.

Когда Рязанов задумал снимать свой дебютный фильм, Ильинский был уже большой знаменитостью. Зрители видели его в «Аэлите» и «Празднике святого Йоргена», а постановщик признавал в нем настоящую легенду экрана. Поэтому, когда худсовет настоятельно порекомендовал ему взять именно Ильинского на роль, он был очень напуган.

Как оказалось, на первой встрече актер вел себя весьма деликатно. Он никогда не навязывал режиссерам свои идеи, а лишь мягко предлагал решения. Однако Рязанов понимал, с каким талантливым актером разговаривает, так что чувство уважения и робость остались с ним надолго.

После знаменитости поработали еще над несколькими картинами. И каждый раз Рязанов внимательно прислушивался к мнению коллеги и никогда не давил на него, хотя позволял себе это с другими актерами.