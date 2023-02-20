Только эти знаки Зодиака становятся красивее с годами

Многие убеждены, что расцвет красоты и привлекательности приходится на молодость. На самом деле это не совсем верно - есть люди, которые с течением времени становятся только притягательнее, ярче и харизматичнее. Даже накануне выхода на пенсию они ухитряются выглядеть так, что хоть на обложку глянцевого журнала снимай. Астрологи считают, что чаще всего с годами хорошеют представители определенных знаков зодиака. Кто же эти счастливчики?

Водолей

Люди, рожденные под воздушным знаком Водолея, живо интересуются новинками уходовой косметики, гаджетов для здоровья, ведут активный образ жизни. В их представлении зрелые годы - вовсе не время “уйти на покой”.

В молодости этот бунтарский знак экспериментирует со стилем, да так, что порой пугает окружающих. Однако с возрастом он становится не просто спокойнее и элегантнее внешне, но и мудрее и рациональнее в душе.

В заботе о себе Водолей находит особое удовольствие и радость. Когда он видит в зеркале моложавое и подтянутое отражение, это мотивирует продолжать в том же духе. Кроме того, его достижения вдохновляют и всех вокруг.

Рак

Рак превосходно выглядит в любой возрастной поре. Вот только в юности этот знак зачастую недооценивает себя, стесняется и боится показать себя миру во всей красе. Отсюда любовь к бесформенным и невыразительным вещам.

Только с годами к уроженцам водного знака приходит осознание своей уникальности и исключительности. Однажды, поймав свое отражение в зеркале, Рак понимает, что может и должен гордиться собой и заботиться о себе.

В зрелом возрасте представители знака предпочитают элегантный стиль и размеренный, наполненный приятными событиями образ жизни. Глядя на них, молодые люди думают о том, что хотели бы стать такими же.

Лев

В молодости Львам редко присуще чувство меры. Они стремятся надеть на себя все модные вещи и украшения сразу, чтобы выглядеть дорого-богато. Вот только зачастую не понимают, что таким образом визуально добавляют себе чуть ли не десяток лет.

Только преодолев рубеж тридцатилетия, Лев начинает открывать для себя истинные ценности и понимать, как выглядеть по-настоящему благородно. И добивается такого результата, что хоть сейчас на обложку модного журнала.

Этот знак не жалеет средств на уход за собой, оставляет круглые суммы в косметологических салонах и на оздоровительных курортах. Однако он не жалеет ни об одной потраченной копеечке.