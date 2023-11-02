Только эти знаки Зодиака могут не опасаться болезней и травм: находятся под охраной высших сил

Болеть никому не нравится, но, к сожалению, не все могут похвастаться крепким иммунитетом. Счастливчики, которые им обладают, чаще всего рождаются под тремя знаками зодиака. Секрет их богатырского здоровья кроется не только в тщательном соблюдении ЗОЖ, но и в покровительстве высших сил. Само мироздание помогает им избегать травм и болезней.

Телец

Представители земной стихии от природы наделены богатырским здоровьем. Телец относится к числу тех счастливчиков, кто с самого детства может похвастаться крепким иммунитетом. Болеет он крайне редко, а если и берет больничные, то только ради того, чтобы немного отдохнуть денек-другой без помех. В остальное время Телец много и увлеченно работает.

Причиной такого прекрасного самочувствия является не только влияние планеты-покровителя.

Люди, появившиеся на свет под знаком Тельца, ведут здоровый образ жизни. Они неукоснительно соблюдают режим дня, всегда ложатся спать и встают в одно и то же время. Поэтому представители знака такие бодрые — на зависть всем вокруг.

Близнецы

Считается, в Близнецах «живут» как минимум две разных личности. Похоже, что и здоровья мироздание отсыпало этому знаку сразу на двоих. Представители воздушной стихии всегда бодры, веселы и готовы к покорению новых высот. Иногда, глядя на них, окружающие даже приходят в раздражение — мол, ну не стыдно быть такими активными и полными сил?

Люди, появившиеся на свет под этим знаком, практически не бывают на больничном.

Если у них и случится легкое недомогание, то они перенесут его на ногах — им не впервой. Болеть Близнецам просто-напросто некогда — ведь у них запланировано такое количество дел и событий, что было бы обидно пропустить хотя бы одно из них.

Дева

В отличие от предыдущих двух знаков, Дева не может похвастаться крепким иммунитетом от природы. Почему же она оказалась в этом рейтинге? Все очень просто. Земной знак сам прилагает все усилия для того, чтобы не болеть. Он уделяет много внимания своему самочувствию, если появляются хотя бы малейшие подозрения, бежит к врачу.

Здоровое питание, физическая активность, соблюдение режима дня — все эти факторы в совокупности позволяют земному знаку отменно себя чувствовать.

Поэтому Дева живет до глубоких седин и практически не болеет. Это тот случай, когда знак зодиака ответственно подходит к вопросам здоровья и долголетия и добивается успеха.