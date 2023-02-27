Только эти знаки Зодиака могут не бояться болезней и недугов: находятся под защитой

Чаще всего мы начинаем поддерживать свой иммунитет осенью и зимой, в сезон простуд. Однако насыщать организм питательными веществами для наиболее эффективного функционирования необходимо в любое время года. Кому-то нужно следить за состояние своего организма более тщательно, а кто-то может позволить себе немного расслабиться, ведь обладает крепким иммунитетом от природы. Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака появляются на свет самые здоровые люди.

Телец

Люди, рожденные под знаком Тельца, наделены богатырским здоровьем. Да, иногда они тоже сталкиваются с недомоганием, однако переносят его гораздо легче, чем соседи по гороскопу. Когда в городе свирепствуют инфекции, Телец чувствует себя замечательно - крепкий иммунитет защищает его от сезонных недугов, как броня.

Спорт и правильное питание помогают ему поддерживать себя в отличной форме.

Близнецы

Воздушный знак относится к своему здоровью на редкость беспечно - не бывает на диспансеризации, одевается не по погоде, питается тем, что под руку попадется, однако ухитряется при этом сохранять отличное самочувствие. Все дело в иммунитете, с которым Близнецам по-настоящему повезло. Он-то и хранит этот знак от всевозможных недугов.

Дева

В отличие от остальных знаков, попавших в этот рейтинг, Дева не может похвастаться врожденным иммунитетом. Однако уроженцы земного знака работают над собой, укрепляют свое здоровье с помощью физической активности, правильного питания и режима дня, и в результате чувствуют себя просто прекрасно.

Кроме того, при малейших сомнениях Дева обращается к врачу и пресекает недуги на корню.

Скорпион

Представители водного знака болеют очень редко. Порой они и сами были бы рады взять больничный на недельку и отдохнуть дома в тишине и покое, ан нет, не получается. Организм Скорпиона закаленный и крепкий, ему не страшны сезонные и иные заболевания. Даже столкнувшись с недугом, он не раскиснет и не сдастся, а будет бороться изо всех сил.

Рыбы

Поддерживать свое здоровье в тонусе Рыбкам помогает природная осторожность. Уроженцы водной стихии никогда не станут рисковать хорошим самочувствием, а потому берегут себя от переохлаждения, одеваются в соответствии с погодными условиями, вовремя сдают анализы и проходят ежегодное медицинское обследование.