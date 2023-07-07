Только эти три женских имени гарантируют карьерный успех: проверьте себя

В современном мире каждая женщина может сама сделать выбор в пользу семьи или карьеры. А при желании - успешно совмещать и то и другое. Безусловно, есть дамы, для которых работа всегда на первом месте. Они обожают дело, которым занимаются, и готовы проводить в офисе круглые сутки, чтобы добиться потрясающих результатов. Как правило, такие карьеристки носят определенные имена и могут похвастаться крупными достижениями в своей сфере деятельности. Рассказываем, леди с какими именами просто обречены на успехи в карьере.

Екатерина

Обладательница имени Екатерина - девушка серьезная и целеустремленная. Еще в школе она удивляет учителей и одноклассников не по годам серьезным отношением к учебе. Катя твердо знает, какую профессию для себя выберет, и упорно идет к своей цели. Впрочем, ей легко даются нужные знания и навыки.

С первых же дней в офисе становится понятно: Катерина обладает большими амбициями и способностями под стать талантливому руководителю.

Эта девушка не станет добиваться желаемого обходными или нечестными путями, она самостоятельно движется к цели и добивается ее рано или поздно.

Оксана

Девушки, нареченные именем Оксана, обладают всеми качествами, необходимыми для успешного ведения бизнеса. Это очень сильные и волевые личности, не стоит судить о них по хрупкой и нежной внешности. Обладательницы этого имени наделены железной хваткой, они никогда не упустят своего.

Нередко Оксана добивается больших успехов в публичных профессиях, например, связанных с общественной деятельностью.

С помощью твердого характера она может убедить в своей правоте кого угодно и добиться желаемой цели. Кроме того, обладательницы этого имени блистают в области юриспруденции.

Юлия

Коммуникабельность, уверенность в себе и умение настоять на своем - всеми этими качествами щедро наделена от природы Юлия. Обладательница этого имени не может усидеть на месте спокойно, ей постоянно нужно чем-то заниматься. И если пустить ее энергию в мирное русло, то она добьется больших высот.

Юлия всегда найдет общий язык с партнерами, инвесторами и даже конкурентов очарует.

В компаниях, где работает обладательница этого имени, ее на руках готовы носить. Довольно скоро становится понятно, что Юле тесно в той должности, на которую она пришла изначально, поэтому она шаг за шагом идет на повышение.