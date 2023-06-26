Только эти два женских имени гарантируют одинокую старость: проверьте себя

С количеством пронзительных песен, стихотворений, фильмов и других произведений о любви могут соперничать, пожалуй, только произведения об одиночестве. “Самое горькое на свете состояние” - писал о нем поэт Андрей Дементьев. Действительно, нет ничего более печального, чем зрелище человека, забытого всеми, о котором некому позаботиться. Эксперты в сфере эзотерики назвали два женских имени, обладательницы которых рискуют в старости остаться совершенно одинокими. Рассказываем, обладательницам каких имен предрекают такую незавидную участь.

Евгения

Обладательница этого имени от природы наделена непоседливым характером - быть может, сказывается тот факт, что изначально это имя было мужским. Озорная, веселая, общительная - так можно коротко охарактеризовать Женю в молодости. У нее всегда много подруг, а уж поклонников-мужчин еще больше.

Евгения идет по жизни, смеясь, но не подозревает о том, что “мальчуковая” энергетика ее имени может сыграть с ней плохую шутку.

Эта девушка довольно импульсивна и может крупно поссориться с человеком из-за пустяка, а также резко и без особых причин разорвать отношения.

По этой-то причине в пожилом возрасте Евгения рискует оказаться одна. Оглядываясь на прошлое, она может испытывать раскаяние из-за неосторожно сказанных слов, необдуманных поступков, которые привели к расставанию. Однако сделанного уже не воротишь - приходится довольствоваться тем, что есть.

Светлана

Милая, нежная, доброжелательная… Глядя на Светлану, сложно поверить в то, что однажды ей грозит одиночество. Тем более что внешностью природа Свету не обделила, единственное, чем не одарили ее при рождении добрые феи-крестные - это решительностью, настойчивостью, дерзостью.

В отношениях обладательница этого имени очень застенчива.

Если ей понравится мужчина, она вряд ли рискнет сделать первый шаг, а будет терпеливо ждать: вдруг суженый обратит на нее внимание?.. Так в сладких грезах о возможных вариантах развития событий Света и не замечает, что осталась одна-одинешенька.

В старости обладательница этого имени будет по-прежнему мечтать о том, что вдруг в ее жизни появится дорогой человек, родственная душа, с которой можно будет поддерживать приятное общение… Но за своими грезами, опять же, забывает о реальности и не делает никаких шагов для воплощения в реальность.