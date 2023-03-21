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Только эта актриса поддерживала Тихонова до конца жизни: спорим, вы не знали про их дружбу

21 марта 2023 10:45
Только эта актриса поддерживала Тихонова до конца жизни: спорим, вы не знали про их дружбу

Коллеги смогли сохранить теплые отношения.

 

Последние годы Вячеслав Тихонов провел в одиночестве. Из-за болезни его супруги Тамары они были вынуждены жить в разных квартирах, поэтому со временем прославленный артист стал затворником. И помогало ему спастись лишь общение с давней коллегой.

Так, в конце жизни актер наладил отношения с Екатериной Градовой, с которой вместе снимался в ленте «Семнадцать мгновений весны». После съемок им пришлось прекратить общение, но в последние годы Тихонов нашел номер старой подруги и позвонил.

Как рассказывали близкие, Тихонов и Градова общались практически каждый день. В разговорах они вспоминали старые дни, грустили и переживали вместе. И именно с артисткой у легенды экрана состоялся один из последних разговоров: Тихонов позвонил ей за неделю до своей смерти. Уже после Градова вспоминала, что он был несчастлив, что особенно стало заметно во время их последних бесед.

Только эта актриса поддерживала Тихонова до конца жизни: спорим, вы не знали про их дружбу
Фото: Кадры из фильма «Семнадцать мгновений весны» (1973)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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