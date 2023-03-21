Только эта актриса поддерживала Тихонова до конца жизни: спорим, вы не знали про их дружбу

Последние годы Вячеслав Тихонов провел в одиночестве. Из-за болезни его супруги Тамары они были вынуждены жить в разных квартирах, поэтому со временем прославленный артист стал затворником. И помогало ему спастись лишь общение с давней коллегой.

Так, в конце жизни актер наладил отношения с Екатериной Градовой, с которой вместе снимался в ленте «Семнадцать мгновений весны». После съемок им пришлось прекратить общение, но в последние годы Тихонов нашел номер старой подруги и позвонил.

Как рассказывали близкие, Тихонов и Градова общались практически каждый день. В разговорах они вспоминали старые дни, грустили и переживали вместе. И именно с артисткой у легенды экрана состоялся один из последних разговоров: Тихонов позвонил ей за неделю до своей смерти. Уже после Градова вспоминала, что он был несчастлив, что особенно стало заметно во время их последних бесед.