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Только эрудиты знают значение этих слов: на Руси их использовали как ругательства

19 ноября 2023 13:30
Только эрудиты знают значение этих слов: на Руси их использовали как ругательства

Пентюх, мордофиля и не только.

Русский язык постоянно меняется. Выражения и слова, которые на Руси использовали каждый день, сейчас не в ходу. Мало кто помнит, как они звучат, и еще меньше людей знают, что они значат.

Между тем, лексикон предков современных россиян был обширен и разнообразен. Чванливого, высокомерного гордеца величали мордофилей. А вот лентяя, который только ест и спит, называли вовсе не лежебокой, а пентюхом.

Ненадежный товарищ, который не способен держать слово, получал метку пятигуза. Проще говоря, персоны, которая может сесть сразу на пять стульев.

А вот персона, которая забывает вовремя вымыться, становилась брыдлой. Прилагательное образовано от слова «брыд». Согласно толковому словарю Даля, это значит остроту и горечь в воздухе — то есть, неприятный запах.

Фото: Фотобанк - unsplash.com
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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