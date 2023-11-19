Только эрудиты знают значение этих слов: на Руси их использовали как ругательства

Русский язык постоянно меняется. Выражения и слова, которые на Руси использовали каждый день, сейчас не в ходу. Мало кто помнит, как они звучат, и еще меньше людей знают, что они значат.

Между тем, лексикон предков современных россиян был обширен и разнообразен. Чванливого, высокомерного гордеца величали мордофилей. А вот лентяя, который только ест и спит, называли вовсе не лежебокой, а пентюхом.

Ненадежный товарищ, который не способен держать слово, получал метку пятигуза. Проще говоря, персоны, которая может сесть сразу на пять стульев.

А вот персона, которая забывает вовремя вымыться, становилась брыдлой. Прилагательное образовано от слова «брыд». Согласно толковому словарю Даля, это значит остроту и горечь в воздухе — то есть, неприятный запах.