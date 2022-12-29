Только эксперты в советском кинематографе узнают актеров по взгляду

В советское время отношение к актерам кино было особым. Интернета еще не было, поэтому поклонники с трепетом ждали интервью с кумирами в журналах, собирали открытки и вырезки, писали письма, в которых подробно описывали свое знакомство с творчеством артиста, и признавались в любви… Многие не догадывались даже, на какие жертвы во имя искусства приходилось идти актерам, чтобы на экране предстать перед почитателями киноискусства в самом убедительном образе. Кто не помнит Настеньку из любимой многими поколениями сказки “Морозко”? Актрису Наталью Седых, исполнительницу главной роли, едва не оставили без ресниц. В сцене, где героиня предстает с заиндевевшими от холода бровями и ресницами, гримеры долго не могли придумать, как с помощью грима сделать реснички и бровки Настеньки белыми. В итоге в ход пошел… обыкновенный клей. Понятно, что он не был предназначен для работы с кожными покровами, да и если бы капли попали на слизистую глаза, хорошего было бы мало. Наталья Седых после съемок еле смыла с себя эту морозную “красоту”. Зато очаровательный взгляд ясных глаз девушки в обрамлении белых ресниц запомнили все зрители.

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