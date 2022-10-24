Только для взрослых: вскрылась правда о непристойностях за кулисами КВН

«Клуб веселых и находчивых» уже не первый год обвиняют в ухудшении качества шуток, которые, по мнению зрителей, стали более пошлыми, откровенными и «плоскими».

И вот на днях точку в дискуссии поставил телеведущий Валдис Пельш. Он ранее сам играл в КВН, а ныне стал ведущим знаменитой программы, временно заменив Александра Васильевича Маслякова.

По словам Пельша в интервью «Комсомольской правде», КВН был и остается оплотом высококультурного юмора, поэтому его и смотрят. Но в прежние годы существовала практика так называемого «черного КВНа», когда участники собирались за кулисами и начинали весьма фривольно и остро шутить между собой, без зрителей.

Телеведущий отметил, что «черный КВН» часто заказывали и для различных мероприятий, поэтому ему приходилось заранее предупреждать о том, что шутки, которые будут звучать, имеют откровенный, а порой и непристойный характер.