Только для девушек: вот какая вы героиня любовного романа по знаку Зодиака

Кто вы - страстная Анна Каренина или обворожительная Анжелика, маркиза ангелов?

В мировой литературе столько прекрасных и притягательных женских образов, что глаза разбегаются. Астрологи провели параллели между самыми яркими героинями известных романов и знаками зодиака - найдите среди них свой и узнайте, с кем у вас много общего.

Овен - Анна Каренина

Представительницы огненного знака, как и героиня толстовского романа, совершают поступки вопреки общественному мнению. Страстные и независимые, они делают только то, что хотят.

Телец - Эмма Бовари

Если кто-то убежден, что женщину-Тельца ничего в жизни не интересует, кроме мужа, детей и дома, то он крупно ошибается.

Как и Эмма Бовари, в золотой клетке они быстро начинают скучать.

Близнецы - Лариса Огудалова

Близняшку хлебом не корми - дай вскружить мужчине голову. Да не одному, а сразу нескольким, ведь это так весело. Правда, как и в “Бесприданнице” игры такие игры могут дорого ей обойтись.

Рак - Мелани Уилкс

Нет в литературе более точного и полного воплощения женщины-Рака - мудрой, миролюбивой и жертвенной. Как и Мелани Уилкс, она думает в первую очередь о других, не о себе.

Лев

Где бы ни оказалась Львица, она всегда будет самой прекрасной, эффектной и желанной.

Прямо как Анжелика, маркиза ангелов из популярной в свое время серии книг Анн и Сержа Голон.

Дева - Мэгги Клири

С героиней “Поющих в терновнике” у Девы много общего. Они обе упертые и целеустремленные и всегда получают, что хотят.

Весы - Элизабет Беннет

Девушки-Весы постоянно находятся в раздумьях и размышлениях, взвешивают что-то там и меняют решения на ходу… Точь-в-точь как героиня “Гордости и предубеждения”.

Скорпион - Настасья Филипповна

Главная роковая женщина в русской классике имеет много общего со Скорпионом. Обижать ее не рекомендуется - чревато последствиями, да такими, что ничего исправить потом уже не получится.

Стрелец - Маргарита Наваррская

Помните главную героиню “Королевы Марго”? Решительная, целеустремленная и твердая - такими же качествами обладает подопечная огненной стихии, женщина-Стрелец.

Козерог - Джейн Эйр

“Если долго мучиться, что-нибудь получится”, - кажется, под таким девизом живут барышни-Козероги и героиня известного романа.

Сколько бы испытаний ни выпало на ее долю, рано или поздно наступит хэппи-энд.

Водолей - Леонсия Солано

Как и героиня романа “Сердца трех”, девушка-Водолей жить не может без приключений. Ей все равно, что подумают окружающие, главное - свобода и независимость!

Рыбы - Маргарита

Есть что-то мистическое в Рыбках, как и в булгаковской героиней, которая ради возлюбленного стала ведьмой. Посмотрите в глаза уроженке водного знака и поймете, что она тоже на такое способна.