Только для девушек: вот какая вы героиня любовного романа по знаку Зодиака
Кто вы - страстная Анна Каренина или обворожительная Анжелика, маркиза ангелов?
В мировой литературе столько прекрасных и притягательных женских образов, что глаза разбегаются. Астрологи провели параллели между самыми яркими героинями известных романов и знаками зодиака - найдите среди них свой и узнайте, с кем у вас много общего.
Овен - Анна Каренина
Представительницы огненного знака, как и героиня толстовского романа, совершают поступки вопреки общественному мнению. Страстные и независимые, они делают только то, что хотят.
Телец - Эмма Бовари
Если кто-то убежден, что женщину-Тельца ничего в жизни не интересует, кроме мужа, детей и дома, то он крупно ошибается.
Как и Эмма Бовари, в золотой клетке они быстро начинают скучать.
Близнецы - Лариса Огудалова
Близняшку хлебом не корми - дай вскружить мужчине голову. Да не одному, а сразу нескольким, ведь это так весело. Правда, как и в “Бесприданнице” игры такие игры могут дорого ей обойтись.
Рак - Мелани Уилкс
Нет в литературе более точного и полного воплощения женщины-Рака - мудрой, миролюбивой и жертвенной. Как и Мелани Уилкс, она думает в первую очередь о других, не о себе.
Лев
Где бы ни оказалась Львица, она всегда будет самой прекрасной, эффектной и желанной.
Прямо как Анжелика, маркиза ангелов из популярной в свое время серии книг Анн и Сержа Голон.
Дева - Мэгги Клири
С героиней “Поющих в терновнике” у Девы много общего. Они обе упертые и целеустремленные и всегда получают, что хотят.
Весы - Элизабет Беннет
Девушки-Весы постоянно находятся в раздумьях и размышлениях, взвешивают что-то там и меняют решения на ходу… Точь-в-точь как героиня “Гордости и предубеждения”.
Скорпион - Настасья Филипповна
Главная роковая женщина в русской классике имеет много общего со Скорпионом. Обижать ее не рекомендуется - чревато последствиями, да такими, что ничего исправить потом уже не получится.
Стрелец - Маргарита Наваррская
Помните главную героиню “Королевы Марго”? Решительная, целеустремленная и твердая - такими же качествами обладает подопечная огненной стихии, женщина-Стрелец.
Козерог - Джейн Эйр
“Если долго мучиться, что-нибудь получится”, - кажется, под таким девизом живут барышни-Козероги и героиня известного романа.
Сколько бы испытаний ни выпало на ее долю, рано или поздно наступит хэппи-энд.
Водолей - Леонсия Солано
Как и героиня романа “Сердца трех”, девушка-Водолей жить не может без приключений. Ей все равно, что подумают окружающие, главное - свобода и независимость!
Рыбы - Маргарита
Есть что-то мистическое в Рыбках, как и в булгаковской героиней, которая ради возлюбленного стала ведьмой. Посмотрите в глаза уроженке водного знака и поймете, что она тоже на такое способна.