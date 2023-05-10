Только для девушек: этот тест ответит, на какую букву начинается имя вашего парня

В прошлом одним из любимых развлечений девушек были гадания. Люди во все века “желают знать, что будет”: сегодня кто-то начинает свой день с чтения гороскопов, а в предыдущие века барышень волновало, каким будет возлюбленный и как скоро он появится в их жизни. Одним из самых популярных вариантов гадания на суженого был так называемый спичечный колодец. Перед сном девушки брали четыре спички и складывали их колодцем под подушкой. Для того, чтобы магический ритуал состоялся, необходимо было трижды произнести заветные слова - “Суженый мой, ряженый, приди, напои коня!”. Только после этого можно было погрузиться в объятия Морфея. Согласно поверьям, если в эту ночь девушке снился мужчина, это был ее будущий супруг. А уж если во сне он просил попить воды, то никаких сомнений не оставалось - это судьба. Необходимо было хорошенько запомнить черты лица приснившегося кавалера, еще лучше было, если во сне приходил кто-то знакомый. Хотя как посмотреть - если ночной визитер был девушке не по душе, она чувствовала себя разочарованной.

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