Только для девушек: этот тест ответит, когда вам сделают предложение

Предложение руки и сердца - одно из самых волнительных событий в жизни каждой девушки. Сердце трепещет при одной лишь мысли о том, какой именно способ сказать самые заветные слова выберет избранник. Кто-то в надежде покорить сердце любимой устраивает целые шоу, а кто-то ограничивается тем, что встает на одно колено и достает коробочку с кольцом. Кстати, “просто” вовсе не означает “неромантично”. Многие королевские особы сделали предложения руки и сердца своим избранницам без фанфар, конфетти, цветочной феерии и прочих помпезностей. Например, шведский принц Карл произнес слова “стань моей женой” своей возлюбленной Софии Хеллквист в самый обычный день. В интервью принц признался, что утром в день предложения проснулся раньше обычного, а накануне долго не мог заснуть от волнения. Неизвестно, показалось ли его поведение необычным Софии Хеллквист, однако наутро ее ждал большой сюрприз в виде предложения руки и сердца. Супруга шведского принца рассказала, что, несмотря на простоту обстановки, любимому удалось ее удивить.

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