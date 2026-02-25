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Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)

25 февраля 2026 15:13 Проверено редакцией
Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)

Викторина для продвинутых зрителей

Советские мультики принято вспоминать с умилением. Но были в СССР и другие мультфильмы – от которых в детстве хотелось зажмуриться или спрятаться под одеяло.

Странные звуки, тягучая музыка, лица, которые не хочется видеть перед сном. Многие из них не так часто крутили по телевизору, но те, кто их застал, помнят до сих пор.

Мы собрали пять кадров из таких мультфильмов. Проверьте, вспомните ли вы их названия. Спойлер: уютно здесь не будет.

Ранее мы писали: За окном февраль, а в 5 фильмах СССР – пляжи и солнце: угадайте 5 жарких кинолент по кадрам (тест для фанатов)

Фото: Кадр из мультфильма «Ну, погоди!» (1969)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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