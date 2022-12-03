«Только бы не влюбиться!»: россиянки потеряли голову при виде брутального сына Нагиева

У звездного холостяка Дмитрия Нагиева есть сын Кирилл, который пошел по стопам родителя. 33-летний Нагиев-младший стал известным актером и успел засветиться в таких картинах, как «Папины дочки», «Бригада: Наследник», «Анечка», «Ловушка» и «Территория Джа».

Красавчик-артист активно ведет соцсети и делится снимками с поклонницами, которые в восторге от внешности своего кумира.