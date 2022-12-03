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Киноафиша Статьи «Только бы не влюбиться!»: россиянки потеряли голову при виде брутального сына Нагиева

«Только бы не влюбиться!»: россиянки потеряли голову при виде брутального сына Нагиева

3 декабря 2022 10:00
«Только бы не влюбиться!»: россиянки потеряли голову при виде брутального сына Нагиева

Усы и борода ему идут.

У звездного холостяка Дмитрия Нагиева есть сын Кирилл, который пошел по стопам родителя. 33-летний Нагиев-младший стал известным актером и успел засветиться в таких картинах, как «Папины дочки», «Бригада: Наследник», «Анечка», «Ловушка» и «Территория Джа».

Красавчик-артист активно ведет соцсети и делится снимками с поклонницами, которые в восторге от внешности своего кумира.

«Только бы не влюбиться. Я замужем!», «До чего ты хорош», «Какая харизма», «И с бородой хорошо, и с усами хорошо... Может через турецкие сериалы на Нетфликсе зайти?», – писали в комментариях.

«Только бы не влюбиться!»: россиянки потеряли голову при виде брутального сына Нагиева
Фото: соцсети, Globallookpress.com, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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