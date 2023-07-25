Только бездомные и терпят: Фатеева на старости лет все-таки не осталась одна

Наталья Фатеева прославилась как одна из самых успешных и привлекательных артисток СССР. Она приняла участие в сотнях картин и во множестве театральных постановок, а миллионы поклонников мечтали с ней познакомиться. При этом далеко не все догадывались, какой сложный характер был у артистки в обычной жизни.

Так, артистка выбрала заниматься собственной карьерой, а не воспитанием сына Владимира, который родился в браке с Владимиром Басовым. Многие годы мальчик был предоставлен сам себе или родственникам и не смог наладить отношения с матерью. Не общается с Фатеевой и ее внук Евгений, который работает оператором.

В последние годы звезда экрана живет в полном одиночестве. Как пишут СМИ, артистка осталась совершенно одна в пятикомнатной квартире в Москве. И единственные, с кем ей удается поддерживать общение, — это бездомные животные, за которыми она ухаживает долгие годы.